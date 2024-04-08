تشكيل أغلى لاعبي العالم 2024.. فلمن الصدارة؟

نشر موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيم السوقية للاعبين، التشكيل المثالي لأغلى 11 لاعبا في عالم كرة القدم خلال العام الجاري 2024.

وتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل المثالي والذي تبلغ قيمته 1.27 مليار يورو وذلك بعد التحديثات الأخيرة فى أسعار اللاعبين.

وجاء هالاند في قيادة خط الهجوم للتشكيل الأغلى عالميا بقيمته التسويقية التي تصل إلى 180 مليون يورو، متساويا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأيضا الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني.

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التشكيل المثالي الأغلى في العالم لعام 2024:

حراسة المرمى:

ديوغو كوستا ( 45 مليون يورو).

خط الدفاع:

روبن دياز (80 مليون يورو).

ويليام ساليبا (80 مليون يورو).

ترينت ألكسندر أرنولد (70 مليون يورو).

ألفونسو ديفيز (60 مليون يورو).

خط الوسط:

جود بيلينغهام (180 مليون يورو).

فينيسيوس جونيور (150 مليون يورو).

فيل فودين (130 مليون يورو).

فلوريان فيرتز (110 مليون يورو).

خط الهجوم:

إيرلينغ هالاند (180 مليون يورو).

كيليان مبابي (180 مليون يورو).

المصدر: "وسائل إعلام"