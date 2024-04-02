رونالدو يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في السعودية

يقترب قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو بشدة من تحقيق إنجاز تاريخي، حيث يمكنه أن يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحصل على لقب الهداف في أربع بلدان مختلفة.

ويتصدر رونالدو حاليا قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 26 هدفا مقابل 22 لصاحب المركز الثاني، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

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ومع تأكد إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية وابتعاده عن الملاعب لستة أسابيع، يبدو من شبه المؤكد أن يتوج رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي لهذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فلو نجح رونالدو في إكمال هذا الموسم كهداف للدوري السعودي المتبقي على نهايته تسع جولات، فإنه سيكون أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة هداف الدوري في أربع بلدان مختلفة (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، السعودية).

وسبق لرونالدو أن توج هدافا للدوري الإنجليزي

في موسم 2007-2008، عندما سجل 31 هدفا في 34 مباراة مع مانشستر يونايتد.

وتوج رونالدو أيضا عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد بجائزة هداف الدوري الإسباني في 2011 برصيد 40 هدفا، ثم في 2014 برصيد 31 هدفا و2015 بـ48 هدفا.

وخلال تمثيله يوفنتوس، فاز رونالدو بجائزة هداف الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021 برصيد 31 هدفا.

ويعد رونالدو رفقة الهولندي رود فان نيستلروي لاعب ريال مدريد الأسبق، ولويس سواريز مهاجم برشلونة الأسبق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، الثلاثي الوحيد الذي سبق له التتويج بجائزة الهداف في ثلاثة دوريات أوروبية مختلفة.

المصدر: "ديلي ميل"