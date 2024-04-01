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إنتر يعود إلى سكة الانتصارات ويواصل التحليق في صدارة "الكالتشيو"

الرياضة

إنتر يعود إلى سكة الانتصارات ويواصل التحليق في صدارة
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عاد نادي إنتر إلى سكة الانتصارات سريعا إثر تغلبه على ضيفه إمبولي بهدفين دون رد لحساب المرحلة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو" يوم الاثنين.

ودخل فريق المدرب سيموني إنزاغي إلى المباراة مع نابولي القابع في المركز الـ18، باحثا عن تعويض تعثره في المرحلة الماضية حين تعادل 1-1 أمام نابولي وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 10 مباريات في الدوري.

وتقدم فيديريكو ديماركو بهدف مبكر لإنتر في الدقيقة السادسة، وضاعف أليكسيس سانشيز النتيجة بحلول الدقيقة 81.

ورفع إنتر رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه ميلان، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز الـ18.

المصدر: RT

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