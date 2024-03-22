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منتخب مصر يهزم نيوزيلندا ويصعد لنهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" (فيديو)

الرياضة

منتخب مصر يهزم نيوزيلندا ويصعد لنهائي بطولة
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بلغ منتخب مصر نهائي "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا"، بفوزه على نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة في ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة" بالقاهرة.

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وينتظر منتخب مصر في نهائي البطولة المقرر الثلاثاء المقبل، الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا السبت بين تونس وكرواتيا.

في حين تلعب نيوزيلندا مع الخاسر من مواجهة تونس وكرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)