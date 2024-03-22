منتخب مصر يهزم نيوزيلندا ويصعد لنهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" (فيديو)

بلغ منتخب مصر نهائي "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا"، بفوزه على نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة في ملعب "العاصمة الإدارية الجديدة" بالقاهرة.

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

حكم المباراة يعود للـ VAR ويحتسب ركلة جزاء لمنتخبنا.. وينجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الأول في شباك نيوزيلاندا ⚽💥#كأس_عاصمة_مصرpic.twitter.com/D1TztLDs8Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 22, 2024

مصطفى محمد يحرز الهدف الأول للفراعنة في حقبة حسام حسن 🎯pic.twitter.com/oto84SUXUh — FilGoal (@FilGoal) March 22, 2024

وينتظر منتخب مصر في نهائي البطولة المقرر الثلاثاء المقبل، الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا السبت بين تونس وكرواتيا.

في حين تلعب نيوزيلندا مع الخاسر من مواجهة تونس وكرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث.

المصدر: RT