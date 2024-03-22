مهدد بعقوبة خصم النقاط.. رابطة الدوري الإنجليزي تدين ليستر سيتي

أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي ليستر سيتي، بانتهاك قواعد الشفافية المتعلقة بالربح، على الرغم من هبوطه إلى دوري البطولة الإنجليزي "التشامبيونشيب" الموسم الماضي.

وقد يواجه ليستر سيتي عقوبة خصم النقاط، بعدما أحالته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى لجنة مستقلة الخميس، بسبب مخالفات مزعومة لقواعد الإنفاق في الدوري.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان، إن ليستر، الذي هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي، أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.

وأضاف البيان: "الانتهاك المزعوم يتعلق بفترة التقييم التي انتهت في موسم 2022-2023، عندما كان النادي ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع: "الإجراءات ستتم وفقا لجدول زمني ستحدده اللجنة المستقلة".

وأشارت شبكة "سكاي سبورت"، إلى أن نادي ليستر سيتي سيتقدم باستئناف ضد العقوبة.

وفي حالة تقدم النادي بالاستئناف ستتم مناقشته قبل 15 أبريل المقبل.

وفي بيان رسمي رد نادي ليستر سيتي على هذه الإدانة وقال إنه مندهش، ويشعر بخيبة أمل من قرار الرابطة بتوجيه اتهامات إلى النادي، رغم أنه لا يلعب في الدوري الممتاز.

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وفي حالة إدانته، سيصبح ليستر ثالث ناد يواجه عقوبة خصم النقاط لخرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي، بعد إيفرتون ونوتنغهام فورست.

كما أحيل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة العام الماضي بشأن أكثر من مئة انتهاك مزعوم للقواعد المالية، لكن لم يبت في هذه القضية بعد.

ويحتل ليستر المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، متساويا في النقاط مع المتصدر ليدز يونايتد، في سعيهما للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "وكالات"