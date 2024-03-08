 
مباشر

رونالدو يشعل مواقع التواصل بتعليق ساخر من فوز الهلال على الرياض (صورة)

الرياضة

رونالدو يشعل مواقع التواصل بتعليق ساخر من فوز الهلال على الرياض (صورة)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4hi

سخر قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من "طريقة" فوز الهلال على الرياض، مساء اليوم الجمعة في المرحلة الـ23 من الدوري السعودي.

وقلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1.

وسجل الهلال هدفين من ثلاثيته من ركلتي جزاء علما بأن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش أهدر ركلة ثالثة.

وعلق رونالدو على فيديو تم تداوله في موقع "إنستغرام"، لركلة الجزاء الثانية المحتسبة للهلال، بوضع رموز تعبيرية "الضحك" في سخرية واضحة وتلميحات إلى عدم صحة القرار، ومساعدة التحكيم لـ"الزعيم" من أجل تحقيق الفوز.

وأثار تعليق رونالدو تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خاصة بين مشجعي نادي النصر.

وبعد فوزه على الرياض، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا