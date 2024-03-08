رونالدو يشعل مواقع التواصل بتعليق ساخر من فوز الهلال على الرياض (صورة)
سخر قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من "طريقة" فوز الهلال على الرياض، مساء اليوم الجمعة في المرحلة الـ23 من الدوري السعودي.
وقلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1.
وسجل الهلال هدفين من ثلاثيته من ركلتي جزاء علما بأن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش أهدر ركلة ثالثة.
وعلق رونالدو على فيديو تم تداوله في موقع "إنستغرام"، لركلة الجزاء الثانية المحتسبة للهلال، بوضع رموز تعبيرية "الضحك" في سخرية واضحة وتلميحات إلى عدم صحة القرار، ومساعدة التحكيم لـ"الزعيم" من أجل تحقيق الفوز.
#الهلال_الرياض— AIMarwani العالمي الزعيم الاستثنائي 💛💙 (@almarwani66) March 8, 2024
الهواء يعرقل ميتروفيتش والحكم يحتسب بلنتى
وكريستيانو رونالدو يضحك على الدوري الهندي اللي عندنا pic.twitter.com/PvUWM9KeZr
وأثار تعليق رونالدو تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خاصة بين مشجعي نادي النصر.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 8, 2024
كريستيانو رونالدو يسخر من إحتساب بلنتي الهلال.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/npczg8P0DM
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— ماكس الهلالي (@hfc_x6) March 8, 2024
كريستيانو رونالدو يسخر من بلنتي الهلال pic.twitter.com/9JmkAp4o5r
وبعد فوزه على الرياض، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة.
المصدر: RT