رونالدو يشعل مواقع التواصل بتعليق ساخر من فوز الهلال على الرياض (صورة)

سخر قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من "طريقة" فوز الهلال على الرياض، مساء اليوم الجمعة في المرحلة الـ23 من الدوري السعودي.

وقلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1.

وسجل الهلال هدفين من ثلاثيته من ركلتي جزاء علما بأن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش أهدر ركلة ثالثة.

وعلق رونالدو على فيديو تم تداوله في موقع "إنستغرام"، لركلة الجزاء الثانية المحتسبة للهلال، بوضع رموز تعبيرية "الضحك" في سخرية واضحة وتلميحات إلى عدم صحة القرار، ومساعدة التحكيم لـ"الزعيم" من أجل تحقيق الفوز.

#الهلال_الرياض

الهواء يعرقل ميتروفيتش والحكم يحتسب بلنتى



وكريستيانو رونالدو يضحك على الدوري الهندي اللي عندنا pic.twitter.com/PvUWM9KeZr — AIMarwani العالمي الزعيم الاستثنائي 💛💙 (@almarwani66) March 8, 2024

وأثار تعليق رونالدو تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خاصة بين مشجعي نادي النصر.

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كريستيانو رونالدو يسخر من إحتساب بلنتي الهلال.



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/npczg8P0DM — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 8, 2024

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كريستيانو رونالدو يسخر من بلنتي الهلال pic.twitter.com/9JmkAp4o5r — ماكس الهلالي (@hfc_x6) March 8, 2024

وبعد فوزه على الرياض، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة.

المصدر: RT