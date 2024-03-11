مواجهة سعودية إماراتية على "صفيح ساخن".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة

يستضيف ملعب "أول بارك" مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، المباراة المرتقبة بين نادي النصر وضيفه العين الإماراتي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة نادي النصر وضيفه العين، للحكم العماني أحمد الكاف، والذي من المفترض أن يطلق صفارة البداية في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي، والساعة (23:00) بتوقيت الإمارات.

ويدخل نادي النصر هذه المباراة بفرصة الفوز فقط للتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة للأندية، وذلك بعد خسارته أمام العين، بهدف وحيد في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في إياب الدور ربع النهائي لدوري ابطال آسيا:

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية (beIN Sports AFC).

قنوات "إس إس سي" (SSC) السعودية (SSC1 HD).

قنوات أبو ظبي الرياضية داخل الإمارات (Abu Dhabi Sports Asia 1).

قنوات الكأس الرياضية داخل قطر (Alkass Nine HD).

وسيشكل غياب المدافع الإسباني إيميريك لابورت، الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب، صداعا للبرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، ومن المتوقع أن يختار التشكيلة التالية:

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لحراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، نواف بوشل، أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبد الله الخيبري، ايمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

في المقابل، يرجح أن يعتمد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لنادي العين، على التشكيلة التي هزمت "عالمي"، وكانت على الشكل التالي:

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لحراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: خالد الهاشمي، وإيريك دو مينيزيس، وكوامي أوتوني، وبندر الأحبابي

خط الوسط: بارك يونغ وو، خالد البلوشي، أليخاندرو روميرو "كاكو"، ماتياس بالاسيوس، يحيى نادر.

خط الهجوم: سفيان رحيمي.

المصدر: وسائل إعلام