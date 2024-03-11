بالعربية.. رونالدو يهنئ متابعيه بشهر رمضان (فيديو)

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، بتهنئة متابعيه المسلمين عبر العالم بحلول شهر رمضان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة "إكس" مقطع فيديو إعلاني يظهر فيه رونالدو وهو يشرب الحليب، ويقول باللغة العربية: "رمضان كريم".

#الصحي_يختار_الصحي

نوق اختيار الأساطير

و كريستيانو يختار نوق

حنا نشجّع رونالدو

و رونالدو يشرب نوق



خل رمضانك صحي مع نوق 🌙 🐪 https://t.co/NF6xpTY7eY#رمضانpic.twitter.com/rWjBmtIfBR — Noug | نوق (@NougSaudi) March 10, 2024

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ويستعد رونالو مع فريقه للمواجهة الهامة ضد ضيفه العين الإماراتي مساء اليوم الاثنين، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

علما أن لقاء الذهاب انتهى بهزيمة نادي النصر أمام العين بهدف وحيد، يوم الاثنين الماضي، على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

المصدر: "@AlNassrFC"