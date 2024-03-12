محمد النني يفتتح "غرفة صلاة" في ملعب أرسنال (فيديو)

أعلن المصري محمد النني، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، افتتاحه غرفة صلاة للاعبين داخل ملعب "الإمارات"، معقل فريق "الغانرز"، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

ونشر محمد النني عبر حسابه على منصة "إكس" لقطات مصورة من افتتاحه غرفة تتيح للاعبين فرصة تأدية الصلاة فيها، وعلق قائلا: "أنا فخور جدا بافتتاح غرفة صلاة للاعبين في استاد الإمارات".

وأضاف أن "الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل"

وتابع: "أنا ممتن حقا للموظفين ولكل من شارك في تحقيق ذلك".

I am so proud to have opened our player prayer room at Emirates Stadium.



Having this space to contemplate and pray will change the lives of future Arsenal players. I am really grateful to the staff and everyone involved in making this happen @Arsenal ❤️ pic.twitter.com/ovuqLUtJIr — Mohamed ELNeny (@ElNennY) March 11, 2024

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وسبق لمحمد النني وأن هنأ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، إذ كتب: "مبارك عليكم أغلى الشهور مع دوام الصحة والعافية وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله".

ويلعب محمد النني (31 عاما) في صفوف فريق أرسنال منذ عام 2016، وشارك في 6 مباريات فقط مع الفريق اللندني بمختلف مسابقات الموسم الجاري (2023-2024).

المصدر: "@ElNennY"