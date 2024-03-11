رجل الأعمال ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن محمد صلاح

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريحات مدير منتخب مصر، إبراهيم حسن، حول عدم ضم لاعب ليفربول محمد صلاح إلى قائمة المنتخب المشاركة في بطولة ودية بكرة القدم في الإمارات.

ورد إبراهيم حسن خلال في مؤتمر صحفي مع شقيقه، حسام حسن مدرب منتخب "الفراعنة" على سؤال حول عدم تواجد محمد صلاح في القائمة، قائلا: "لم نستبعد صلاح، هو من طلب ذلك خلال رسالة رسمية وصلت إلى اتحاد كرة القدم، أبدى خلالها رغبته في عدم الانضمام إلى المنتخب في الوقت الحالي لحاجته إلى التعافي من الإصابة".

وأضاف إبراهيم حسن: "مش ممكن تجيب حد غصب عنه.. ".

وعلق ساويرس على تصريحات إبراهيم حسن، قائلا: "ده مش أي لاعب.. الصح معرفة أسبابه وحلها.. مش التفريط فيه.. احنا الخسرانين.. بداية غير موفقة لإبراهيم حسن".

ده مش اي لاعب ….الصح معرفة اسبابه و حلها .. مش التفريط فيه .. احنا الخسرانيين .. بداية غير موفقة لإبراهيم حسن…. https://t.co/M400EDAlRM — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 10, 2024

ونشر أحد مستخدمي منصة "إكس"، تعليقا سابقا لساويرس، قال فيه: "الاتفاق أنه يرجع يلعب بالتدريج بعد الإصابة وهيكون موجود إن شاء الله في معسكر يونيو".

ورد رجل الأعمال المصري على هذا التعليق بالقول: "شكرا للتوضيح".

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يذكر أن محمد صلاح شارك مع ليفربول في الشوط الثاني من مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-1) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

المصدر: وسائل إعلام