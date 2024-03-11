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شاهد.. رونالدو يهدر واحدة من أغرب وأغلى الفرص في تاريخه

الرياضة

شاهد.. رونالدو يهدر واحدة من أغرب وأغلى الفرص في تاريخه
AFP
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أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، فرصة هدف محقق، خلال مباراته أمام ضيفه العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وارتدت كرة من حارس المرمى الإماراتي لرونالدو وهو على بعد متر فقط من المرمى، ولكنه سددها بجوار القائم الأيمن ليهدر واحدة من أغرب الفرص في مسيرته، وذلك في الدقيقة 61 من عمر المباراة وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل من الفريقين.

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وعلما أن نادي النصر خسر أمام العين (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

المصدر: RT 

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