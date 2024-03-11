مباراة مجنونة.. النصر يتعرض لهزيمة مريرة في عقر داره أمام العين (فيديو)

انتزع نادي العين الإماراتي بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، من النصر السعودي، بفوزه عليه بركلات الترجيح في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الاثنين.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم نادي النصر (3-2)، حيث تقدم الفريق الإماراتي بهدفين متتاليين سجلهما المهاجم المغربي سفيان رحيمي في الدقيقتين (28، 45) من زمن الشوط الأول.

سفيان رحيمي يكرر ما فعله في مباراة الذهاب 👀#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العينpic.twitter.com/qRzTZoSrHb — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 11, 2024

وقلص المهاجم السعودي عبد الرحمن غريب الفارق للفريق "العالمي" في نهاية الشوط الأول، وجاء هدف التعادل بـ"نيران صديقة" سجله حارس المرمى الإماراتي خالد عيسى عند الدقيقة 51 خطأ في مرماه، وسجل المدافع البرازيلي أليكس تيليس هدف التقدم الثالث للفريق السعودي في الدقيقة 72، ليلجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين، لتعادلهما (3-3) بمجموع نتجة المواجهتين.

وسجل المهاجم الإماراتي سلطان الشامسي هدف التعادل الثالث لفريقه بحلول الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الإضافي الأول، بعد خطأ قاتل من حارس المرمى راغد النجار.

ورغم تلقي نادي النصر ضربة موجعة بطرد مهاجمه البديل أيمن يحيى، واللعب بعشرة لاعبين، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إهداره عدة فرص محققة للتسجيل، من إحراز الهدف الرابع من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

عاجل:



كريستيانو يسجل الهدف الرابع 🔥💛💛pic.twitter.com/B2JTOJBjqJ — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 11, 2024

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم الحظة فيها لفريق العين الذي سجل ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجله رونالدو أيضا.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيكون نادي العين في الدور قبل النهائي بانتظار الفائز من "الديربي" السعودي، الذي سيجمع فريق الاتحاد وضيفه الهلال، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأخير بهدفين من دون رد.

المصدر: RT