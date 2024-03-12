"الكلاسيكو" السعودي.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بالعاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء "الكلاسيكو" بين الاتحاد والهلال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة "الكلاسيكو" السعودي، بين نادي اتحاد جدة وضيفه الهلال، للحكم الصيني مانينغ، والذي من المقرر أن يطلق صفارة البداية في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي.

ويدخل نادي الهلال هذه المباراة مرشحا فوق العادة للعبور إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، خاصة وأنه فاز على الاتحاد ذهابا بهدفين من دون رد.

ومن جهة أخرى سيكون نادي الهلال على موعد مع التاريخ في حال حقق الفوز اليوم الثلاثاء، إذ سيصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات في التاريخ، بعدما حقق انتصاره الـ27 على التوالي في جميع المسابقات، على حساب فريق الرياض (3-1) يوم الجمعة الماضي، بدوري "روشن" للمحترفين، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم فريق نيو ساينت الويلزي الذي حققه منذ الموسم (2016-2017) حين حطم الرقم القياسي لنادي أياكس أمستردام الهولندي (26 انتصارا متتاليا) خلال الفترة بين عامي 1971 و1972.

في المقابل، ستكون مهمة نادي جدة "المتعثر" صعبة للغاية في تحقيق الـ"ريمونتادا" بعد خسارته في مباراة الإياب بهدفين من دون رد، وانتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الدهبي لدوري الأبطال من "الزعيم"، خاصة أنه سيفتقد لجهود لاعبه الفرنسي نغولو كانتي بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال لقاء الذهاب إثر تدخله العنيف على السنغالي خاليدو كوليبالي.

بينما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الفرنسي الآخر المهاجم كريم بنزيما، الذي يعاني من الإصابات ويمر بفترة صعبة، وغاب عن لقاء الذهاب وقبلها أمام الهلال أيضا (1-3) في الأول من شهر مارس الحالي، ضمن الجولة الـ22 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

وكشف الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد حول مشاركة بنزيما، قائلا: "بنزيما شعر بآلام في الأيام الماضية ولم يتدرب معنا، وننتظر جاهزيته".

ومن المتوقع أن يعتمد مارسيلو غاياردو على التشكيلة التالية ضد الهلال اليوم:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مد الله العليان - لوز فيليبي - أحمد حجازي - فواز الصقور

خط الوسط: فيصل الغامدي - سلطان فرحان - فابينيو - زكريا هوساوي

خط الهجوم: رومارينهو - عبد الرزاق حمد الله.

وفي المقابل، يدخل الهلال المباراة مكتمل الصفوف، ويميل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى استمرار محمد العويس في حراسة المرمى على حساب المغربي ياسين بونو من أجل الاستفادة من 5 لاعبي ميدان أجانب داخل الملعب.

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال ا أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا:

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حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: برونو نيفيز، محمد كنو، سافيتش

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع النهائي

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والتحاد عبر القنوات التالية:

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية (beIN Sports AFC).

قنوات "إس إس سي" السعودية (SSC1 HD).

قنوات أبو ظبي الرياضية داخل الإمارات (Abu Dhabi Sports Asia 1).

قنوات الكأس الرياضية داخل قطر (Alkass Nine HD).

وسيكون المتأهل من مواجهة الاتحاد والهلال على موعد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال ىسيا لكرة القدم، مع نادي العين الإماراتي، الذي أطاح بالفريق السعودي الآخر نادي النصر، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (3-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء أمس الاثنين، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

المصدر: وسائل إعلام