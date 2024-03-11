شاهد.. اشتباكات بين لاعبي فريقي النصر والعين وتدخل الأمن

شهدت مباراة نادي النصر السعودي أمام ضيفه العين الإماراتي، مشادات واشتباكات، عقب هزيمة فريق أصحاب الأرض بركلات الترجيح (1-3) مساء الاثنين، وخروجه من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واستفز بعض لاعبي نادي العين، بعد فوزهم بركلات الترجيح، أصحاب الأرض، ما أدى إلى اشتباكات بين الجانبين، عقب إطلاق حكم الساحة العماني، أحمد الكاف، صافرة النهاية، ليتدخل أمن ملعب "الأول بارك" لفض الاشتباكات.

ليش كل يخسر النصر يصير فيه مضاربة ومشاكل بالملعب ؟

يعني يا تفوز يا تخرب !

pic.twitter.com/tctf4wf5fk — عبدالله التميمي (@iAbudT) March 11, 2024

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المصدر: RT