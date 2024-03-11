المغربي رحيمي يستفز لاعب النصر بحركة صبيانية (فيديو)

شهدت مباراة نادي النصر وضيفه العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، قيام المغربي سفيان رحيمي مهاجم الضيوف بحركة مستفزة للبرتغالي أوتافيو.

وقام رحيمي بتصرف صبياني، بشده شعر أوتافيو، الذي رد عليه بضربة باليد، ما أدى إلى إشهار حكم الساحة العماني، أحمد الكاف، البطاقة الصفراء في وجه كلا اللاعبين.

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مناوشة اوتافيو وسفيان رحيمي 🤬🤬 pic.twitter.com/0MxROMXZbl — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) March 11, 2024

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المصدر: RT