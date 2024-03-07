ليفربول يكتسح سبارتا براغ و"الفار" يفسد عودة صلاح بقرار مثير للجدل (فيديو)

حقق نادي ليفربول فوزا عريضا على حساب مضيفه سبارتا براغ بنتيجة 5-1 في مباراة جمعتهما يوم الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

وسجل خماسية ليفربول، أليكسيس ماك اليستير (ضربة جزاء)، وداروين نونيز (هدفين)، ولويس دياز، ودومينيك سوبوسلاي في الدقائق 6، 25، 45، 53، و90 تواليا.

وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول بعدما غاب عن الفريق لنحو شهر بسبب الإصابة، حيث دخل كبديل في الدقيقة 74.

وكادت تكون عودة صلاح مثالية، حيث سجل هدفا في الدقيقة 84، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعدة "الفار".

وبدا من خلال الإعادة التلفزيونية أن صلاح كان في موقف سليم أثناء استلامه الكرة قبل تسجيله الهدف.

المصدر: RT