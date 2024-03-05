اشتباكات بين جماهير العين الإماراتي والنصر السعودي بعد لقاء فريقيها في دوري أبطال آسيا (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط ملعب "هزاع بن زايد" أمس الاثنين إثر توترات بين مشجعي فريقي العين الإماراتي والنصر السعودي عقب ختام مواجهتهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" مقاطع فيديو أظهرت اشتباكات بالأيدي بين بعض جماهير الفريقين، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله النجم المغربي سفيان رحيمي.

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اعتداء بعض مشجعي العين على مجلس جماهير النصر !!pic.twitter.com/HzE8qpxv5l — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) March 4, 2024

اشتباكات عنيفه بين جماهير النصر السعودي وبعض الجماهير الاسرائيليه ( عفوا ) الامارتيه بعد المباراه . #النصر_العينpic.twitter.com/tCyWTsXKaU — AHMED . GB (@AihmadGhal68224) March 5, 2024

وسرعان ما استدعت الأحداث تدخل قوات الأمن للفصل بين الجماهير واستعادة النظام، في محاولة للسيطرة على الوضع قبل تفاقمه.

ما قامت به بعض جماهير #العين ضد بعض جمهور #النصر بعد مواجهة الفريقين اعتداء سافر يدل على الخسة وضعافة النفس وقلة المروءة!

مجموعة تعتدي على اثنين عزل بضرب في الوجه وفي أماكن خطيرة ومميتة ضعافة وتخلف.

ارتقووا واحترموا الناس لتحترمكم.#دوري_ابطال_اسيا#روقياتpic.twitter.com/VqlVva5ELS — نايف الروقي || NAIF ALROQI (@NAIFALROQE) March 5, 2024

كما حاول البعض تهدئة الموقف واحتوائه وأكد بعض مشجعي العين أن أولئك الذين اشتبكوا مع بعض جماهير النصر لا يعبرون عن أخلاق جماهير "الزعيم".

تجدر الإشارة إلى أن النصر سيستضيف على ملعبه "الأول بارك" في الرياض، نادي العين الاثنين المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

المصدر: RT + "منصة إكس"