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اشتباكات بين جماهير العين الإماراتي والنصر السعودي بعد لقاء فريقيها في دوري أبطال آسيا (فيديو)

الرياضة

اشتباكات بين جماهير العين الإماراتي والنصر السعودي بعد لقاء فريقيها في دوري أبطال آسيا (فيديو)
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اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط ملعب "هزاع بن زايد" أمس الاثنين إثر توترات بين مشجعي فريقي العين الإماراتي والنصر السعودي عقب ختام مواجهتهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" مقاطع فيديو أظهرت اشتباكات بالأيدي بين بعض جماهير الفريقين، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله النجم المغربي سفيان رحيمي.

وسرعان ما استدعت الأحداث تدخل قوات الأمن للفصل بين الجماهير واستعادة النظام، في محاولة للسيطرة على الوضع قبل تفاقمه.

كما حاول البعض تهدئة الموقف واحتوائه وأكد بعض مشجعي العين أن أولئك الذين اشتبكوا مع بعض جماهير النصر لا يعبرون عن أخلاق جماهير "الزعيم".

تجدر الإشارة إلى أن النصر سيستضيف على ملعبه "الأول بارك" في الرياض، نادي العين الاثنين المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

المصدر: RT + "منصة إكس"

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