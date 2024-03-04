 
مباشر

رونالدو يتفاعل مع فوز ابنه في نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم

الرياضة

رونالدو يتفاعل مع فوز ابنه في نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3cb

تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فوز نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم تحت 13 عاما هذا الموسم، الذي ظفر به قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.

ونشر حساب الفريق السعودي على منصات التواصل الإجتماعي، الأحد، لقطات مصورة من تتويج النادي بلقب دوري البراعم، قائلا: "أبطال اليوم..نجوم المستقبل".

وحرص رونالدو على تهنئة ابنه كريستيانو جونيور، الذي يلعب لصالح نادي النصر للبراعم وزملائه في الفريق بعد فوزهم باللقب، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للفريق".

إقرأ المزيد
رونالدو يوجه رسالة لمتابعيه بعد معاقبته بسبب حركة
رونالدو يوجه رسالة لمتابعيه بعد معاقبته بسبب حركة "خادشة للحياء"

ويشارك جونيور فريق "العالمي" للبراعم عقب انضمام والده رونالدو، لفريق النادي الأول في يناير 2023.

ويستعد رونالدو البالغ 39 عاما، ورفاقه لمواجهة نادي العين الإماراتي، الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

المصدر: twitter/Cristiano

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا