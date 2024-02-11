مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا ويقود نانت للفوز على تولوز

أحرز المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، هدفا رائعا خلال مباراة فريقه نانت ضد تولوز يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية من ركلة حرة نفذها المهاجم المصري بإتقان.

🚨هدف مصطفي محمد في تولوز الدرجة الاولي الجولة ٢١ pic.twitter.com/RYsCmCWWWe — Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) February 11, 2024

لدغة ابن الزمالك مصطفى محمد الرائعة في مرمى تولوز بالدوري الفرنسي ⚽️🐍 pic.twitter.com/BWGdUqxE2f — عمر مشعل ⚡ (@omar_alzhra) February 11, 2024

وعاد مصطفى محمد في الدقيقة 51 ليصنع الهدف الثاني لفريقه والذي سجله زميله تينو كاديويري، ويساهم في فوز نانت بنتيجة 2-1.

وسجل مصطفى محمد سبعة أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع نانت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12 في الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: RT