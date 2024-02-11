 
مباشر

مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا ويقود نانت للفوز على تولوز

الرياضة

مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا ويقود نانت للفوز على تولوز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyl2

أحرز المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، هدفا رائعا خلال مباراة فريقه نانت ضد تولوز يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية من ركلة حرة نفذها المهاجم المصري بإتقان.

وعاد مصطفى محمد في الدقيقة 51 ليصنع الهدف الثاني لفريقه والذي سجله زميله تينو كاديويري، ويساهم في فوز نانت بنتيجة 2-1.

وسجل مصطفى محمد سبعة أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع نانت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12 في الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد تولوز عند 20 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟