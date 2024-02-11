موعد مواجهة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس إفريقيا

تبحث كوت ديفوار عن العودة نهائيا "من الموت" عندما تتبارز مع نيجيريا مساء اليوم الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على أرضها في أبيدجان.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب الحسن واتارا.

🇳🇬 Nigeria 🆚 Côte d’Ivoire 🇨🇮

🏟 Stade Olympique Alassane Ouattara

🏆 #TotalEnergiesAFCON2023Final

🕗 20:00 GMT



𝗧𝗵𝗲 𝗮𝘄𝗮𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁. 𝗪𝗵𝗼 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗶𝘁 𝗮𝗹𝗹? 🥇#NGRCIVpic.twitter.com/QXa4MIKYoo — CAF (@CAF_Online) February 11, 2024

واستهلت كوت ديفوار، المتوجة باللقب القاري عامي 1992 و2015، النهائيات الحالية بين المرشحين، لكنها تلقت صفعة تلو الأخرى.

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فبعد فوزها على غينيا بيساو في الجولة الأولى من دور المجموعات (2-0)، تكبدت كوت ديفوار الخسارة أمام نيجيريا بالذات بهدف دون رد في الجولة الثانية، قبل أن تتعرض لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 جعلت "الفيلة" تودع نظريا دور المجموعات بخسارتين.

وانحصرت آمال كوت ديفوار الضئيلة في التأهل بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وعادت موزامبيق من بعيد وتعادلت مع غانا 2-2، ثم قدم المغرب هدية لكوت ديفوار بفوزه على زامبيا، فتأهلت "الفيلة" إلى الدور ثمن النهائي بخدمة من "أسود الأطلس".

وعلى وقع إقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه وتعيين مساعده إيميريس فاييه، استمرت الرواية الايفوارية مع إقصاء السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد هدف تعادل متأخر من لاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسييه.

فصل جنوني آخر تحقق في ربع النهائي، عندما عادل المنتخب الايفواري نظيره المالي في الدقيقة الأخيرة رغم لعبه منقوصا منذ الدقيقة 43، ثم اقتنص هدف الفوز في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الإضافي الثاني.

فيما جاءت مواجهة كوت ديفوار الأخيرة مع الكونغو الديموقراطية في نصف النهائي أقل صخبا، حسمها العائد إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة سيباستيان هالر.

وقال المدرب المؤقت لمنتخب كوت ديفوار، فاييه، الذي اعتزل بعمر الـ28 بسبب التهاب في الوريد ولم يسبق له تدريب أي فريق "قلت للاعبين إننا متنا بعد الخسارة أمام غينيا الاستوائية، وقمنا من جديد بعد مباراة المغرب مع زامبيا".

وأصبح منتخب كوت ديفوار الذي يخوض النهائي الخامس في تاريخه، أول دولة تخسر بفارق أربعة أهداف (أمام غينيا الاستوائية 0-4) ثم تبلغ النهائي، منذ نيجيريا عام 1990 (1-5 أمام الجزائر).

ولن يكون رجال فاييه في نزهة في النهائي أمام نيجيريا حاملة اللقب ثلاث مرات (1980، 1994، 2013) والتي تخوض النهائي الثامن.

وتميز منتخب "النسور الممتازة" في النسخة الحالية بصلابة دفاعه، إذ اهتزت شباك لاعبي المدرب جوزيه بيسرو مرتين في خمس مباريات، علما بأنه فاز على كوت ديفوار تحديدا 1-0 في دور المجموعات.

وبقيادة فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي وأفضل لاعب في القارة السمراء في العام 2023، حصدت نيجيريا التي أخفقت في التأهل إلى مونديال 2022، سبع نقاط في الدور الأول، ثم تخلصت من عقبات صعبة في الأدوار الاقصائية، على غرار الكاميرون (2-0)، أنغولا (1-0) ثم جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات