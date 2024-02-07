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كوت ديفوار تتخطى الكونغو الديمقراطية وتبلغ نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

كوت ديفوار تتخطى الكونغو الديمقراطية وتبلغ نهائي كأس إفريقيا
AP
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حسم منتخب كوت ديفوار المضيف تذكرة التأهل الثانية إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد يوم الأربعاء.

ويدين منتخب كوت ديفوار بالفضل في هذا الفوز والتأهل لمهاجمه سباستيان هيلير الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 64.

وواصلت كوت ديفوار بذلك عودتها "من الموت" بعد تأهلها شبه التعجيزي إلى الأدوار الإقصائية، إثر خسارتين في دور المجموعات، إحداهما مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 أطاحت بالمدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه والثانية أمام نيجيريا (0-1) التي تلتقيها مجددا في النهائي.

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وكانت نيجيريا حجزت بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي بفوزها في وقت سابق اليوم على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتقام المباراة النهائية لكأس إفريقيا الأحد المقبل على ملعب "الحسن واتارا" في العاصمة الايفوارية أبيدجان.

المصدر: RT

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