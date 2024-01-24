قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن نهائي كأس إفريقيا

اكتمل عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد إسدال الستار على دوري المجموعات يوم الأربعاء بإجراء لقاءات المجموعتين الخامسة والسادسة.

وأسفرت مواجهات الأربعاء عن تأهل المغرب في صدارة المجموعة السادسة برفقة وصيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما تأهلت مالي في صدارة المجموعة الخامسة تاركة المركز الثاني لجنوب إفريقيا، فيما تأهلت ناميبيا ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

واستفاد منتخب كوت ديفوار الذي احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، من فوز المغرب على زامبيا بهدف دون رد اليوم ليحجز مقعده في ثمن النهائي ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة لثمن النهائي:

1- غينيا الاستوائية

2- نيجيريا

3- الرأس الأخضر

4- مصر

5- السنغال

6- الكاميرون

7- غينيا

8- أنغولا

9- بوركينا فاسو

10- موريتانيا

11- مالي

12- جنوب إفريقيا

13- ناميبيا

14- المغرب

15- الكونغو الديمقراطية

16- كوت ديفوار.

المصدر: RT