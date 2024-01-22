أول تعليق للركراكي بعد اتهامه بالعنصرية من قبل قائد منتخب الكونغو الديمقراطية

استنكر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي اتهامات قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، شانسيل مبيمبا، عقب مباراة المنتخبين 1-1 أمس الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس إفريقيا.

وقد شهدت نهاية المباراة شجارا بين الركراكي ومبيمبا الذي قال في تصريحات إعلامية إنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي: "لست بحاجة لكثرة التحدث... الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا، سألتزم الصمت، لكن عدالة الله موجودة، وهذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج من فمه (من فم الركراكي)".

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ورد الركراكي على اتهامات مبيمبا في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليكيب"، حيث قال المدرب المغربي: "لم يعجبني تصريحه، لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء، إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها دعه يخرجها، وسيرى بالضبط ما حدث".

وأضاف: "قبل أن أذهب لمصافحته هاجمني أنا ومساعدي على خط التماس قبل نهاية المباراة. وتحدث إلينا بكلام سيئ".

وأردف الركراكي: "رغم ذلك، ذهبت لمصافحته لأسأله أيضا: لماذا تحدثت إلينا هكذا؟، ثم نظر إلى مكان آخر، على طريقة (لن أصافحك)، فظللت ممسكا بيده، يمكنك أن ترى ذلك في الصور وبدأ في الصراخ، فقلت له: أنت تتباهى".

وختم: "رد علي: لقد وصفتني بالأحمق. لا توجد مشكلة إذا سمع ذلك حتى لو لم أقله أبدا، وألمح إلى أن تعليقاتي عنصرية، إنه غير أمين. وبما أنه تحدث عن الدين، فيجب أن يكون أكثر صدقا مع نفسه".

يذكر أن منتخب المغرب يتصدر المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الثالث بنقطتين أيضا ويتذيل منتخب تنزانيا الترتيب بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات