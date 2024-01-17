غياب الغواصين الروس عن دورة الألعاب الأولمبية 2024

لم يتم منح الغواصين الروس والسباحين في المياه المفتوحة وضعا محايدا، جاء ذلك على موقع وحدة النزاهة المائية Aquatics Integrity Unit.

ولن يتنافس أي سباح روسي في هذه التخصصات في بطولة العالم للألعاب المائية، وتعد هذه البطولة الفرصة الأخيرة للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وبالتالي سيغيب الغواصون والسباحون في المياه المفتوحة الروس عن الألعاب الأولمبية 2024.

في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، وسيكونون قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

AFP

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وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب.

في 4 سبتمبر، سمح الاتحاد الدولي للألعاب المائية للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في البطولات بشكل محايد.

ولن يتمكن الرياضيون من المشاركة إلا في الأحداث التي يتم فيها تحديد الوقت أو النتيجة من خلال أداء سباح واحد.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم السماح لرياضي روسي واحد كحد أقصى في كل تخصص بالمنافسة.

المصدر: RT