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اتحاد السباحة الروسي يعلن موقفه من شروط قبول الروس في أولمبياد 2024

الرياضة

اتحاد السباحة الروسي يعلن موقفه من شروط قبول الروس في أولمبياد 2024
AFP
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وصف رئيس اتحاد السباحة الروسي فلاديمير سالنيكوف شروط اللجنة الأولمبية الدولية لقبول الروس في الألعاب الأولمبية 2024 بأنها تجربة إذلال.

وقال رئيس اتحاد السباحة الروسي إن شروط اللجنة الأولمبية الدولية تجبر الرياضيين على تجربة الإذلال، ووصفها بالتدنيس الذي سئم منه الجميع بالفعل.

وعلق: "تم اتخاذ القرار الذي بموجبه يحق للرياضيين الاختيار بأنفسهم، لكن هل هم مهتمون بالذهاب إلى أي مكان بعلم أبيض؟ لم يتبق سوى تطريز الرقم الموجود على الظهر بدلا من وضع اسم عائلة السباح".

وسبق أن رفض سباحان روسيان المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في باريس بشكل محايد، وهما الحائز على ذهبيتين أولمبيتين كليمنت كوليسنيكوف والبطل الأولمبي مرتين إيفغيني ريلوف.

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في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، سيكونون قادرين على المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"

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