إنقاذ تاريخي.. مدافع دورتموند يحرم مبابي من تسجيل هدف محقق (فيديو)

خطف مدافع بوروسيا دورتموند، نيكلاس زوله، أنظار المتابعين بحرمانه النجم كيليان مبابي من تسجيل هدف محقق لباريس سان جيرمان خلال مواجهة فريقيهما أمس الأربعاء.

فعند الدقيقة 17 من زمن المباراة التي كانت تدخل في إطار الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تلقى مبابي كرة طولية من لوكاس هيرنانديز، ليراوغ حارس دورتموند، ويسدد الكرة صوب المرمى، وعندما كانت الكرة تتهادي إلى الشباك وبعدما اعتقد كل من كان يتابع المباراة أن هذه المحاولة ستسفر عن هدف، ظهر المدافع زوله فجأة وتزحلق بسرعة ليبعد الكرة في آخر لحظة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

This clearance by Niklas Süle has to be talked about more 👏



🇩🇪 6 foot 5 getting down like that… pic.twitter.com/sZZmiLvJ3g — ArsenalNr15 (@ArsenalNr15) December 13, 2023

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدخل زوله وإنقاذ شباك فريقه من استقبال هدف محقق بـ"التاريخي".

Sous tous les angles, ce sauvetage de Niklas Süle est exceptionnel 🤩pic.twitter.com/FitVEuPjuV — BeSoccer 🇫🇷 (@BeSoccerFR) December 14, 2023

يجب الإشارة إلى أنه حتى لو سجل هذا الهدف كان حكم الساحة سيلجأ إلى تقنية "الفار" للتأكد من أن مبابي لم يكن في موقف تسلل قبل وصول الكرة إليه.

فرصة مبابي وانقاذ خارق للعادة من مدافع دورتموند! 🥶😨pic.twitter.com/88pIbY6Djd — عبدالله 🇸🇦 (@abdullah7_nfc) December 13, 2023

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين دورتموند وباريس سان جيرمان ليتأهلا الفريقان معا إلى الدور ثمن النهائي باحتلالهما المركزين الأول والثاني تواليا في المجموعة السادسة.

المصدر: RT