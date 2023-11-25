شاهد.. دوناروما يرتكب خطأ فادحا

ارتكب الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان خطأً فادحا خلال مباراته أمام ضيفه موناكو، التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في افتتاح الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وتسبب دوناروما في تلقي شباكه هدف التعادل في الدقيقة 23، عندما تباطأ في تمرير كرة مرتدة، ومن ثم أخطا في تشتيتها تحت ضغط أحد لاعبي موناكو ضمن منطقة جزائه، لتصل إلى المهاجم الياباني تاكومي مينامينو الذي وضعها في مرمى الفريق الباريسي.

ولكن لحسن حظ جيانلويجي دوناروما، أن فريقه تمكن من إضافة أربعة أهداف أخرى ليفوز على ضيفه موناكو بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشارك دوناروما، البالغ من العمر 24 عاما، في 13 مباراة ضمن الدوري الفرنسي هذا الموسم، حافظ على عذرية شباكه في 6 مباريات، بينما تلقت شباكه 11 هدفا.

وحقق فريق باريس سان جيرمان انتصاره السادس على التوالي والتاسع في الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، ويتصدر قائمة ترتيب الدوري "ليغ1" برصيد 30 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن وصيفه نيس، الذي يستضيف تولوز يوم غد الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما توقف رصيد نادي موناكو عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT