الدوري الإيطالي.. إنتر يفرط في النقاط الثلاث أمام بولونيا ويسدي خدمة لميلان

فرط إنتر المتصدر في تقدمه بهدفين أمام ضيفه بولونيا ليسقط في فخ التعادل 2-2، يوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر بهدفين سجلهما في غضون دقيقتين عبر فرانتشيسكو إسيربي (11)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (13) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ10 أهداف، قبل أن تهتز شباكه مرتين بهدفي ريكاردو أورسليني (19) والهولندي جوشوا زيركزي (52).

ورفع إنتر رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة متقدما بفارق نقطة عن جاره اللدود ميلان الذي سيكون بقدوره أن يستأثر بالمركز الأول في حال فوزه على مضيفه جنوى في وقت لاحق هذا المساء.

من ناحيته، رفع بولونيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات