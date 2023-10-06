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كيسييه يحسم ديربي جدة لمصلحة الأهلي (فيديو)

الرياضة

كيسييه يحسم ديربي جدة لمصلحة الأهلي (فيديو)
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قاد لاعب الوسط الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، فريقه الأهلي لحسم ديربي جدة أمام غريمه الاتحاد (1-0)، في مباراة جمعت الفريقين يوم الجمعة في قمة المرحلة التاسعة من الدوري السعودي.

وسجل كيسييه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31، من تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، استقرت على إثرها الكرة على يسار حارس الاتحاد.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الخامس مؤقتا، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 19 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

المصدر: RT 

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