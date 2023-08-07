سؤال "غريب" يصدم بطلة السويد بعد إقصاء الولايات المتحدة

طرح صحفي تساؤلا غريبا على بطلة منتخب السويد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي ودع فيها المنتخب الأمريكي حامل لقب كأس العالم للسيدات البطولة للمرة الأولى من الدور الـ16.

وخرج حامل اللقب الولايات المتحدة الأمريكية من بطولته المفضلة كأس العالم للسيدات من دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، على يد منتخب السويد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكانت بطلة المباراة الدرامية حارسة مرمى السويد زيسيرا موسوفيتش بعد التألق في المباراة والتصدي لـ11 تسديدة هددت مرماها على مدار الـ90 دقيقة والأشواط الإضافية.

وتواجدت زيسيرا موسوفيتش في المؤتمر الصحفي بعد تسلم جائزة أفضل لاعبة في المباراة، وعند طرح الأسئلة تم طرح سؤال غير متوقع غير ملامح وجهها.

وكان السؤال: "هل تعرفين زلاتان إبراهيموفيتش"؟

اللاعبة السويدية من أصل بوسني مثل زلاتان تماما تفاجأت من السؤال لكنها أجابت: "الجميع في السويد يعرف من هو إبراهيموفيتش".

Player of the Match, Zećira Mušović is asked by a Brazilian journalist if she knows Zlatan Ibrahimović. "In Sweden, everyone knows Zlatan" #SWEUSA#SWEpic.twitter.com/XHtggVBWQc — Asif Burhan (@AsifBurhan) August 6, 2023

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وتحدد حتى الآن مواجهتين في ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

إذ سيلتقي منتخب السويد بنظيره الياباني في ربع النهائي في 11 أغسطس.

فيما تأهل منتخب إسبانيا لمواجهة هولندا في اليوم ذاته.

ولتحديد هوية بقية المتأهلين إلى هذا الدور، تتبقى مواجهات إنجلترا أمام نيجيريا، وأستراليا أمام الدنمارك، وكولومبيا أمام جامايكا، وفرنسا أمام المغرب.

المصدر: "وكالات"