الولايات المتحدة تفشل في الدفاع عن لقب بطلة العالم للسيدات

أخفق المنتخب الأمريكي في مواصلة الدفاع عن لقب بطل النسختين الأخيرتين من كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إثر هزيمته أمام نظيره السويدي بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من دون أهداف، ويدين منتخب السويد بالفضل في ذلك ووصوله إلى ركلات الترجيح لحارسة مرماه المتألقة سيسيرا موسوفيتش، التي نجحت في صد جميع محاولات لاعبات الولايات المتحدة في هز شباكها، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "ملبورن المستطيل - Melbourne Rectangular Stadium - AAMI Park"، في أستراليا.

وأضاعت النجمة الأمريكية المخضرمة مورغان رابينو (38 عاما) ركلة ترجيحية، إضافة إلى اثنتين من زميلاتها، ليخسر منتخب بلاد "العم سام" بنتيجة (4-5) ويودع البطولة.

وتعرض المنتخب الأمريكي، حامل اللقب 4 مرات، للهزيمة الأولى في نهائيات بطولة كأس العالم منذ عام 2011، وخرج للمرة الاولى من ثمن النهائي، بعدما سبق له أن وصل على الأقل إلى المربع الذهبي في جميع النسخ السابقة.

وسيكون منتخب السويد، صاحب المركز الثالث في مونديال فرنسا 2019، على موعد في الدور ربع النهائي من البطولة، مع نظيره الياباني، الذي بلغ الدور ذاته على حساب نظيره النرويجي بفوزه عليه 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، على ملعب "ويستباك - Westpac Stadium" بمدينة ويلنغتون النيو زيلندية.

المصدر: RT