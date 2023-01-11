كيف دخلت الكرة للشباك؟.. حكم يحتسب هدفا غريبا في إيطاليا (فيديو)

كان من حق لاعبي فريق نويكاتارو المنافس بالدرجة السابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم الشعور بالظلم بعدما احتسب الحكم هدفا غريبا ومثيرا للجدل ضدهم دون أن تدخل الكرة الشباك.

وفي مواجهة فريق كاستيلانا 1928، أرسل أحد لاعبي الأخير، تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عبر منطقة الجزاء تابعها زميل له في الشباك الخلفية للمرمى لتستقر خارج الملعب.

INCROYABLE ! Ce jeune arbitre de D7 🇮🇹 a accordé ce but qui n'en est pas un ! C'est l'unique but qui a permis à Castellana 1928 de s'imposer face à ASD Noicattaro.pic.twitter.com/UJOgpgwF25 — NR 🇮🇷 (🗣 🇫🇷) ☮️🇺🇦 (@RegardSurSport) January 9, 2023

وقد شوهد اللاعب الذي سدد الكرة في الشباك الجانبية للمرمى وهو يرفع يده متحسرا على تضييع الفرصة، لكن الحكم فاجأ الجميع بإعلانه أن الكرة دخلت الشباك وبالتالي احتساب الهدف لمصلحة كاستيلانا 1928.

Gol 👻

Pasó en formativas del fútbol italiano 🇮🇹 a favor de Castellana 1928 ante ASD Noicattaro#golfantasmapic.twitter.com/naiIUGCXNj — Pablo Benítez (@pbenitezuy) January 10, 2023

وبعد قرار الحكم، انطلق لاعبو كاستيلانا للاحتفال بهدف يعلمون أنه لم يسجل أصلا، بينما أحاط لاعبو فريق نويكاتارو بالحكم للتعبير عن احتجاجهم على "القرار الغريب".

وتابع عشاق كرة القدم اللقطة والهدف عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لكنهم اختاروا تسليط الضوء على احتفالات فريق كاستيلانا.

وقال أحد المستخدمين "الجرأة للاحتفال بذلك، لا فكرة عما شاهده الحكم أيضا، حتى لو بدا الأمر من زاويته، لا أستطيع أن أفهم كيف كان لا يزال يعتقد أنه كان هدفا بعد أن رأى الكرة ترتد بعيدا".

وعلق مشجع آخر قائلا: "لابد أن الحكم كان يعلم أنه كان مخطئا عندما شاهد اللاعب الذي سدد الكرة لا يحتفل ولديه فريق كامل في وجهه يقول إن الكرة لم تدخل المرمى".

وعلق مشجع آخر ساخرا: "لا شيء على الإطلاق، إن الاحتفال بهذا القدر من التهويل أمر غير محترم للغاية".

المصدر: "ذا صن"