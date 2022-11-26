سكوتر وأجهزة اتصال لا سلكية.. مدرب إسبانيا "المبتكر" يقود "الماتادور" بالتكنولوجيا (فيديو)

أحدث المدرب لويس إنريكي المولع بالتكنولوجيا ثورة في مقاربة إسبانيا لمونديال قطر 2022.

واستخدم المدرب إنريكي سكوتر كهربائي للتجول في المعسكر التدريبي، أجهزة اتصال لاسلكي، شاشات عملاقة خلال التمارين، وأخيرا بث مباشر على منصة "تويتش".

هذه هي أحدث أفكار إنريكي: خلال كأس العالم، "كل مساء، باستثناء أيام المباريات" يظهر المدرب الإسباني عند حوالي الساعة الثامنة مساء للتحدث في بث مباشر مع مئات الآلاف من المشجعين والبعض من لاعبيه على منصة تويتش التي يستخدمها بشكل خاص محبو ألعاب الفيديو والمسابقات الرياضية الإلكترونية.

Los 26 de Luis Enrique. pic.twitter.com/uXPO1gHyZb — Luis Fartonique (@fartonero) November 22, 2022

وخلال ظهوره الأول على المنصة في 18 نوفمبر الحالي، شاهده قرابة 150 ألف شخص، من المكتب الصغير الذي أنشأه في غرفته في جامعة قطر في الدوحة حيث المعسكر التدريبي لإسبانيا خلال كأس العالم.

وقال ابن الـ52 عاما حينها "أنا متحمس لأخبركم بالأشياء كما هي، الحقيقة الكاملة من دون أي ترتيب مسبق".

إنها طريقة جديدة للتواصل مع الجمهور، بعد الطرق التي اختبرها مع لاعبيه "فكرة هدفها ببساطة بناء علاقة مباشرة مع المشجعين المهتمين بالحصول على معلومات بشأن المنتخب الوطني" الذي اكتسح كوستاريكا بسباعية تاريخية 7-0 في أولى مبارياته في كأس العالم الأربعاء.

في المعسكر، يستخدم المدرب واللاعبون وأعضاء الجهاز الفني السكوتر الكهربائي للتنقل والوصول الى الحصص التدريبية الجماعية.

وأثناء التدريبات، يرتدي لاعبو "لا روخا" مرايل مزودة نظام تخزين معلومات على الظهر، كما هو الحال في معظم الأندية الكبرى في العالم، والتي تسمح بتتبع نشاطهم البدني...ولكن أيضا مكبرات صوت صغيرة، متصلة بجهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بإنريكي.

وقدم المدرب هذه التقنية في سبتمبر، ويمكنه بالتالي أن يعطيهم تعليمات فردية أو جماعية، من دون أن يصرخ من سقالته.

من الأجهزة التي لن يجدها اللاعبون في الدوحة هي الشاشة التي يبلغ حجمها 6x3 أمتار والتي قام إنريكي بتثبيتها في مارس الفائت في لاس روساس (شمال مدريد) في مركز التدريب الخاص بأبطال العالم 2010.

ويستخدم شاشة عملاقة لتوجيه تعليمات تكتيكية فورية للاعبيه أو لإظهار كيفية تطبيق التدريبات التي قاموا بها في المباريات.

When are you starting the OnlyFans?



Luis Enrique: "That's a dating app, right? I've already done that enough in my life."



*Someone else in the room starts laughing*



Luis Enrique: "You laugh too much! Why are you laughing?" pic.twitter.com/PiNW3d71kY — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 25, 2022

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في فيديو بثه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يظهر إنريكي وهو يوجه تموضع مهاجميه بناء على لقطات من مباراة بثت بالتوازي على الشاشة.

الآلة الأخرى التي حرم منها اللاعبون في قطر هي غرفة الضغط العالي: خلية ذات ضغط أعلى من ضغط الغلاف الجوي، ما يسمح بتزويد أنسجة العضل بالأوكسجين بشكل أفضل والتئام الجروح بشكل أسرع.

وتأمل إسبانيا في أن تخدمها كل هذه التكنولوجيا في تعطيل الماكينات الألمانية عندما يتواجه المنتخبان الأحد ضمن المجموعة الخامسة، في أقوى مباريات دور المجموعات من مونديال قطر.

المصدر: "أ ف ب"