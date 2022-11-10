البطولة الختامية للتنس.. صدام روسي في المجموعة الحمراء

أسفرت قرعة البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين (ATP)، التي جرى سحبها اليوم الخميس، وستنطلق الاثنين المقبل، في مدينة تورينو الإيطالية، عن مواجهة روسية بالمجموعة الحمراء للبطولة.

وأوقعت قرعة البطولة الختامية للتنس، اللاعبين الروسيين دانييل مدفيديف وأندريه روبليف في المجموعة الحمراء، التي تضم أيضا كلا من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

نتيجة قرعة البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين (ATP) لعام 2022:

المجموعة الخضراء: رافائيل نادال (إسبانيا)، كاسبر رود (النرويج)، فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا)، تايلور فريتز (الولايات المتحدة الأمريكية).

المجموعة الحمراء: ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان)، دانييل مدفيديف (روسيا)، أندريه روبليف (روسيا)، نوفاك دجوكوفيتش (صربيا).

يذكر أن اللاعب المصنف الأول في العالم الإسباني، كارلوس الكاراز، أعلن انسحابه من البطولة بسبب الإصابة.

المصدر: "russian.rt.com"