الروسية سامسونوفا تفوز بلقب بطلة واشنطن

توجت الروسية لودميلا سامسونوفا بلقب بطولة واشنطن للتنس ذات الـ250 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 250 ألف دولار، على حساب الإستونية كايا كانيبي.

وتمكنت سامسونوفا من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على اللاعبة الإستونية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و46 دقيقة.

وأحرزت لودميلا سامسونوفا (23 عاما) اللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، بعد الأول في بطولة برلين عام 2021.

المصدر: RT