بوتين يصدر تعليمات بتنظيم بطولات رياضية "جذابة تجاريا" في روسيا بمشاركة أجنبية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات اليوم الخميس، بضمان إقامة بطولات رياضية جذابة تجاريا بمشاركة أدية رياضية أجنبية على أراضي الاتحاد الروسي.

وجاء في أحد البنود الواردة في قائمة تعليمات الرئيس الروسي، عقب اجتماع للمجلس الرئاسي حول التربية البدنية والرياضية في أبريل الماضي، وفقا لما جاء على موقع الكرملين: "ضمان تحسين إجراءات تنظيم وإقامة المسابقات الرياضية الروسية المفتوحة، بما في ذلك إقامة بطولات رياضية مفتوحة متعددة المراحل جذابة تجاريا بمشاركة رياضيين أجانب وأندية رياضية أجنبية، من خلال تحديد الحجم ومصادر تمويل هذه المسابقات، مع توفير إمكانية إنشاء مكافآت مالية للمشاركين الروس والأجانب".

وينتظر الرئيس تقريرا بهذا الشأن بحلول 30 يونيو، ومن ثم كل ربع من السنة.

كما أصدر الرئيس الروسي تعليمات بزيادة الاقتطاعات من المنافسات التي تلعب على الأموال "المراهنات والقمار" بشكل قانوني لتطوير الرياضة عامة بحلول نهاية العام "ينبغي لحكومة الاتحاد الروسي، إلى جانب مجلس الدوما، ضمان إجراء تعديلات على تشريعات الاتحاد الروسي التي تنص على تخصيص للاتحادات الرياضية لعموم روسيا الاقتطاعات المستهدفة من القمار من أجل تطوير الألعاب الرياضية الجماعية، فضلا عن زيادة حصة مثل هذه الاستقطاعات الموجهة لتطوير رياضة الشباب".

المصدر: وكالة تاس