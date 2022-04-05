قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تسفر عن 3 مواجهات عربية قوية
سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهات نارية.
وأسفرت القرعة عن 3 مواجهات عربية، الأولى: مصرية مغربية بين الأهلي والرجاء، والثانية: جزائرية تونسية بين وفاق سطيف والترجي، والثالثة: جزائرية مغربية بين شباب بلوزداد والوداد.
وجاءت المواجهات على الشكل التالي:
- المباراة الأولى: الأهلي المصري X الرجاء المغربي.
المباراة الأولى! 1⃣— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022
🇪🇬 الأهلي 🆚 الرجاء 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/qrXj7ZrLXV
- المباراة الثانية: وفاق سطيف الجزائري X الترجي التونسي.
المباراة الثانية! 2⃣— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022
🇩🇿 وفاق سطيف 🆚الترجي 🇹🇳#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/t4EtQVzuK8
- المباراة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري X الوداد المغربي.
المباراة الثالثة! 3⃣— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022
🇩🇿 شباب بلوزداد 🆚 الوداد 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/0SsOz6ZK0o
- المباراة الرابعة: بترو أتلتيكو الأنغولي X صن داونز الجنوب إفريقي.
المباراة الرابعة! 4⃣— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022
🇦🇴 بترو أتليتيكو 🆚ماميلودي صنداونز 🇿🇦#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/PJhiapIYMK
وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي بين 15 و17 أبريل الجاري، على أن تقام مواجهات الإياب بين 22 و24 من الشهر ذاته.
وسيلتقي في مباراة نصف النهائي الأولى، الفائز من مباراة الأهلي والرجاء مع الفائز من مواجهة وفاق سطيف والترجي، فيما يلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الفائز من بترو أتلتيكو وصن داونز مع الفائز من مواجهة شباب بلوزداد والوداد.
المصدر: RT