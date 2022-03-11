دوري الأبطال.. الهلال يتغلب على المريخ في "ديربي النيلين" (فيديو)

فاز الهلال السوداني على مواطنه المريخ بنتيجة 1-0 في "ديربي النيلين" الذي جمعهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الهلال بالفضل في الفوز لنجمه ياسر مزمل الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.

ولعب المريخ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ52 عقب طرد لاعبه عماد الصيني.

الهلال يهزم المريخ بهدف نظيف سجله ياسر مزمل ضمن مباريات الجولة الرابعة من #دوري_أبطال_أفريقيا لحساب المجموعة الأولى ويرفع نقاطه إلى 4 في المركز الثالث ويتجمد رصيد المريخ عند 4 نقاط في المركز الرابع #الهلال_السوداني#المريخ_السوداني@hash_sudan@Sudan_Trendingpic.twitter.com/1OJQypr8zh — سودان سبورت 56 (@SUDANSPORT56) March 11, 2022

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى التي يتصدرها صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 7 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع.

يذكر أن الأهلي المصري الوصيف (4 نقاط) سيحل ضيفا على صن داونز غدا السبت.

المصدر: RT