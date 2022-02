برشلونة يفرط في اسم "كامب نو"

Dès la saison prochaine, il faudra dire Camp Nou Spotify.



Le Barça signe un contrat de 280 M€ sur trois ans (93 M€ / an) avec Spotify !



Le géant de la musique en ligne sera aussi le sponsor des équipes masculines et féminines, et du maillot d’entraînement.



