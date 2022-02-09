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بنزيما يتسبب بصدمة في ريال مدريد

الرياضة

بنزيما يتسبب بصدمة في ريال مدريد
AFP
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كشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن صدمة كبيرة لريال مدريد، قبل مواجهتي فياريال في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للإذاعة الإسبانية، فإنه سيكون من الصعب على الفرنسي كريم بنزيما المشاركة أمام فياريال، بعد أن غاب عن مباراة غرناطة الأخيرة، بسبب الإصابة.

وأضاف التقرير، أنه حتى في حالة لحاق كريم بمواجهة باريس سان جيرمان، فإنه لن يقدم أفضل مستوياته، لأنه سيلعب وقتها دون التعافي بنسبة 100%.

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ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ 34 عاما يعتبر عنصرا لا غنى عنه في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وبالتالي من الممكن أن يشركه أمام باريس سان جيرمان حتى ولو لم يكن جاهزا بنسبة 100%.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال، يوم السبت المقبل، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن لقاءات الجولة 24 لليغا، قبل أن يسافر إلى باريس لملاقاة سان جيرمان، منتصف الشهر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات"

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