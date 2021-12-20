مشجع يحمل علم مصر يقتحم ملعب مباراة ليفربول ويتشبث بصلاح

اقتحم مراهق يحمل علم مصر، ملعب مباراة توتنهام وضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، وتوجه ناحية المصري محمد صلاح وتشبث بقميصه.

وتمكن أمن الملعب من الإمساك بالمشجع، قبل أن يصل إلى النجم المصري، حيث اكتفى بجذب قميص صلاح فقط.

Out of context picture with a fan who wanted to kidnapped Salah. pic.twitter.com/lx64CWxzDL — 𝐑𝐚𝐦𝐬𝐞𝐬 (@lfcnaby8) December 19, 2021

مشجع انجليزي اقتحم ارضية الملعب بعلم 🇪🇬 والتشبث بقميص محمد صلاح #موصلاحpic.twitter.com/d00BkUWbN5 — Mohamed Hassan  (@EGY_001) December 19, 2021

لحظة اقتحام مشجع انجليزي لأرضية الملعب بعلم مصر والتشبث بقميص محمد صلاح في لقطة طريفه pic.twitter.com/gynmFT96Mh — Islamovic TM (@islamsaeed1907) December 19, 2021

ويبدو أن المشجع، كان يريد التقاط صورة مع النجم المصري أو الحصول على قميصه.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة، بينما حافظ ليفربول على مركزه الثاني برصيد 41 نقطة، لكنه بات يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

المصدر: مواقع التواصل