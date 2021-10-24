زينيت يمطر شباك سبارتاك موسكو بسباعية في الدوري الروسي (فيديو)

اكتسح زينيت شباك ضيفه سبارتاك موسكو بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل سباعية أصحاب الأرض كل من الإيراني سردار أزمون "هدفين" (د. 20 و36) وأندريه موستوفوي "هدفين" (د.45 و56) والبرازيلي كلاودينيو (د. 28) وأرتيوم دزيوبا من ركلة جزاء (د.80) وألكسندر إيروخين (د. 88)، فيما سجل هدف سبارتاك اليتيم الهولندي كوينسي بروميس في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.

وأكمل سبارتاك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البلجيكي ماكسيميليانو كوفري لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ79.

وبهذا الفوز الكاسح، رفع زينيت رصيده في صدارة الدوري إلى 26 نقطة، فيما تجمد رصيد سبارتاك الذي تلقى اليوم أقسى خسارة في تاريخه بالدوري المحلي عند 17 نقطة في المركز السابع على جدول الترتيب.

المصدر: rsport.ria.ru