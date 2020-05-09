"الظاهرة" رونالدو: بلد الوليد خال من كورونا

أكد المهاجم البرازيلي المعتزل "الظاهرة" رونالدو نازاريو الرئيس الحالي لنادي بلد الوليد الإسباني السبت، عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد.

وأخضع بلد الوليد جميع لاعبيه وإدارييه وموظفيه، لاختبار الكشف عن "كوفيد 19"، وجاءت كل النتائج سلبية.

ويستعد النادي لاستئناف تدريباته بعد غد الاثنين، وسط إجراءات احترازية صارمة.

وقال رونالدو، خلال نقاش جمعه مع نجم الكرة الإيطالية السابق أليساندرو ديل بييرو عبر "إنستغرام": "أجرينا فحوص طبية يوم الأربعاء، وجاءت كل النتائج سلبية".

وتابع: "هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ المران يوم الاثنين.. في الأسبوع الأول ستكون التدريبات فردية، متضمنة بعض الأعمال البدنية، ثم تبدأ مرحلة التدريب باستخدام الكرة".

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وأعلنت رابطة "الليغا" الاثنين الماضي أنها تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات