برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه (صورة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي أصيب في ربلة الساق اليمنى خلال قيامه بتدريبات فردية.

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه، أن مدة غياب المدافع الفرنسي عن التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وعانى أومتيتي من إصابات عديدة مع برشلونة خلال الموسمين الأخيرين.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 9, 2020

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يذكر أن لاعبي برشلونة استأنفوا تدريباتهم صباح أمس الجمعة.

وأعلنت رابطة "الليغا" الاثنين الماضي أنها تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات