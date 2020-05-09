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برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه (صورة)

الرياضة

برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه (صورة)
Reuters Albert Gea
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي أصيب في ربلة الساق اليمنى خلال قيامه بتدريبات فردية.

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه، أن مدة غياب المدافع الفرنسي عن التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وعانى أومتيتي من إصابات عديدة مع برشلونة خلال الموسمين الأخيرين.

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يذكر أن لاعبي برشلونة استأنفوا تدريباتهم صباح أمس الجمعة.

وأعلنت رابطة "الليغا" الاثنين الماضي أنها تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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