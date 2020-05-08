التدريبات الأولى للاعبي برشلونة بعد تعليق النشاط الكروي بسبب كورونا (فيديو وصور)

نشر نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، صورا للتدريبات الأولى للاعبيه بعد تعليق النشاط الكروي بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصلت المجموعة الأولى من لاعبي برشلونة إلى المركز التدريبي "سيوتات إسبورتيفا خوان غامبر" في تمام الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت إسبانيا) دون المرور عبر حجرات تغيير الملابس، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان والتشيلي أرتورو فيدال والحارس الألماني تير شتيغن وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه وجونيور فيربو وسيرجي روبيرتو والفرنسيان كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي.

يذكر أن التدريبات قسمت على ثلاثة ملاعب تدريبية تطبيقا للبروتوكول الطبي بتقسيم الـ11 لاعبا إلى 3 مجموعات والإبقاء على المسافة المطلوبة بين اللاعبين وتدرب 6 لاعبين كحد أقصى على ملعب واحد.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

🙌 We missed you guys! pic.twitter.com/Yy432NbXj2 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

وعند انتهاء المران الذي كان مخصصا للمجموعة الأولى (ميسي والبقية)، تحصل اللاعبون على حقيبة المعدات الجديدة التي سيستعملونها في الحصة التدريبة القادمة.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

وحلت المجموعة الثانية، التي ضمت كلا من سيرخيو بوسكيتس والكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو والهولندي فرانكي دي يونغ والبرازيلي آرتور والدنماركي مارتين برايثوايت والحارس نيتو وأنسو فاتي وبعضاَ من لاعبي الفريق الرديف على غرار الحارس إنياكي بينيا والأوروغوياني رونالد أرواخو ومونتشو رودريغيز وريكي بويغ وأليكس كولادو، لاحقا من أجل خوض المران.

ℹ️ This morning, the first-team squad trained individually at Ciutat Esportiva. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

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وخضع لاعبو برشلونة أمس الأول لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والتي جاءت سلبية، تمهيدا لاستئناف التمارين الفردية.

وأعلنت رابطة الليغا الاثنين الماضي أنها تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب الوباء.

المصدر: وكالات