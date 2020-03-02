تعديلات جديدة قادمة على قوانين كرة القدم

وضع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف اختصارا بـ"إيفاب" في اجتماعه العام السنوي بروتوكولات تمهيدية لاستخدامها في تجارب التبديل في حالات الإصابة بالارتجاج الدماغي.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماعه المنعقد في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست، على ضرورة توافر مزيد من البيانات البحثية قبل اقتراح أي تغييرات على القوانين المنظمة للعبة.

وأظهر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اهتماما قويا بتجارب التبديل في بطولة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية للرجال والسيدات في يوليو من العام 2020، مع إمكانية أن تشارك كافة البطولات الأخرى في تلك التجارب.

وتم اعتماد التبديل المؤقت أو الدائم في رياضة الرغبي في حين ارتفعت الأصوات المطالبة بها أيضا في كرة القدم.

إقرأ المزيد

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية: "إن كان هناك شك ضئيل يجب إبقاء اللاعب خارج الملعب، وعلى المدرب أن يكون له خيار آخر ويدرك أن بإمكانه أن يقوم بتبديل إضافي. لقد تم انتقادنا لتباطئنا (بما يخص هذه المسألة)، الآن نتقدم، سنقوم بتجارب وسنرى".

ووافق الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على التشاور مع الجهات المختصة، من بينها لجنة الاستشارات الفنية، ولجنة الاستشارات الكروية، من أجل مراجعة قانون "التسلل" لدعم اللعب الهجومي.

وسيواصل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم النظر في الإجراءات في إطار قوانين اللعبة من أجل التعامل الجاد مع المواجهات التي تنشب بين اللاعبين، أو حتى بين مسؤولي الجهاز الفني من الأندية المختلفة.

المصدر: "وكالات"