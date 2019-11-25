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أول تعليق لأبو تريكة عقب تعيينه سفيرا لمونديال قطر

الرياضة

أول تعليق لأبو تريكة عقب تعيينه سفيرا لمونديال قطر
@roadto2022
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أعرب نجم نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، عن اعتزازه باختياره سفيرا جديدا لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر، شتاء عام 2022.

واعتبر أبو تريكه تعيينه سفيرا لأول مونديال في الوطن العربي بأنه "شرف كبير"، وذلك عبر "تغريدة" نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

 

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اختيار 10 نجوم عرب لقائمة سفراء مونديال قطر 2022
اختيار 10 نجوم عرب لقائمة سفراء مونديال قطر 2022

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، عن اختيار عشرة سفراء جدد من نجوم الكرة العربية، وذلك قبيل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي 24، التي تستضيفها قطر من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2019.

وسيجري تقديم سفراء اللجنة العليا الجدد إلى المشجعين ووسائل الإعلام خلال مباراة افتتاح البطولة التي ستجمع بين منتخبي قطر والعراق، اليوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات 

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