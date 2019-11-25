اختيار 10 نجوم عرب لقائمة سفراء مونديال قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، عن اختيار عشرة سفراء جدد من نجوم الكرة العربية.

وتضم قائمة السفراء الجدد لمونديال "قطر 2022" خمسة نجوم من قطر، واثنين من مصر، وسفيرا من العراق وآخر من الكويت وسفيرا من عمان:

والخماسي القطري، هم: مبارك مصطفى، إبراهيم خلفان، عادل خميس، أحمد خليل، وخالد سلمان؛

الثنائي المصري: محمد أبو تريكة ووائل جمعة؛

العراقي يونس محمود؛

الكويتي بدر المطوع؛

العماني علي الحبسي،

وانضم السفراء الجدد إلى برنامج السفراء الذي يضم أيضا كلا من، الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

ويأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي 24، التي تستضيفها قطر من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2019، وسيجري تقديم سفراء اللجنة العليا الجدد إلى المشجعين ووسائل الإعلام خلال مباراة افتتاح البطولة التي ستجمع بين منتخبي قطر والعراق، غدا الثلاثاء.

يذكر أن اللجنة العليا أطلقت عام 2018 برنامج السفراء الذي يتعاون مع عدد من أبرز نجوم كرة القدم للمساعدة في تنفيذ وترويج العديد من برامج الإرث، وإلقاء الضوء على مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة مونديال 2022.

المصدر: "sc.qa/ar"