قطر تدعو 5 لاعبين عراقيين سابقين لحضور افتتاح خليجي 24

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24 التي تستضيفها قطر دعوة رسمية لخمسة لاعبين عراقيين دوليين سابقين لحضور الافتتاح الرسمي للبطولة في العاصمة الدوحة.

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وضمت قائمة المدعوين كلا من، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي ونائبه الأول فلاح حسن، إضافة إلى اللاعبين الدوليين السابقين هادي أحمد وعلاء أحمد لحضور البطولة الخليجية، وحسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي الأسبق لكرة القدم.

وستقام مباريات بطولة كأس خليجي 24 لكرة القدم خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 8 ديسمبر 2019، بمشاركة منتخبات: الكويت، سلطنة عمان، السعودية، الإمارات، البحرين، العراق، اليمن، بالإضافة إلى البلد المنظم قطر.

المصدر: وكالات