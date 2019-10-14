جماهير الرجاء المغربي تتبنى حملة "كلنا إخوة" وتمد يدها للترجي التونسي

على غرار حملة "خاوة خاوة" المشتركة التي أطلقتها الجماهير المغربية والجزائرية لتشجيع منتخبيها في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، تبنى عشاق نادي الرجاء حملة جديدة، أطلقوا عليها "كلنا إخوة".

ومباشرة بعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي وضعت الرجاء البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية فيتا كلوب الكونغولي، والترجي التونسي، وشبيبة القبائل الجزائري، مدت الجماهير الرجاوية يديها إلى جماهير الترجي، وشبيبة القبائل، بتبنيها حملة "كلنا إخوة".

ويطالب مشجعو الرجاء من خلال حملتهم، نظراءهم في الترجي وشبيبة القبائل، بوضع اليد في اليد من أجل كرة مغاربية جميلة ومشرفة.

ويستهل الرجاء مبارياته في المجوعة الرابعة بمواجهة ضيفه الترجي في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في الـ29 من الشهر المقبل.

وتأتي هذه البادرة في ظل الأزمة القائمة حاليا بين الترجي التونسي، والقطب الكروي الثاني في مدينة الدار البيضاء، الوداد البيضاوي، بسبب الأحداث التي شهدت مباراة الفريقين في إياب نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا في ملعب "رادس" بتونس، حيث رفض الفريق المغربي استكمال تلك المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف واحد، اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية، بجانب تعطل تقنية الفيديو (VAR).

المصدر: مواقع التواصل